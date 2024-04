Ela foi atropelada e achou que não melhoraria de dores: 'Só vivia deitada'

No hospital, é até engraçado dizer, mas eu pensei que tinha morrido e que estava em outro mundo. No meu subconsciente, eu escutava um barulho tão grande, que eu achei não ser mais a Terra, mas era o pessoal me socorrendo. Maria de Fátima Passo, aposentada

Sem vaga no hospital, ela precisou voltar para casa por um dia, até ser internada novamente para uma sequência de três cirurgias. Maria se recuperou relativamente rápido e teve alta em 18 dias.

Em casa, no entanto, a realidade foi difícil. "Eu praticamente tava toda travada", lembra ela. Aos poucos, Maria restabeleceu a mobilidade, mas com muitas limitações devido às lesões. "Quando fui liberada para andar, eu pegava a bengala e ia pra calçada, pra tentar melhorar. Meu filho ia atrás de mim, olhando."

Centro de Referência da Dor Crônica Imagem: Reprodução/X/Prefeitura de SP

Tratamento focado na dor

Por sentir muita dor, Maria foi encaminhada para uma unidade especializada no tratamento do problema. O Centro de Referência da Dor Crônica foi inaugurado em 2021, na Vila Mariana, pela prefeitura da capital paulista — hoje, já são seis na cidade.