Ela tirou 30 kg de gordura e pele por lipedema: '6 anos sem dormir deitada'

Tamiris, no entanto, não tinha como pagar pela cirurgia: ela não é oferecida no SUS e os planos não cobrem — a não ser via judicialização. "Todas as opções fugiam da minha realidade", lembra.

Já foram retirados mais de 30 kg de pele e gordura

Foi neste momento que Tamiris conheceu a ONG Movimento Lipedema, que está arcando com todas as despesas, desde a cirurgia, recuperação e hospedagem. No particular, o procedimento cirúrgico custa, em média, de R$ 30 a R$ 40 mil.

Tamiris no pós-cirúrgico deste ano Imagem: Arquivo pessoal

O caso da Tamiris é considerado o mais grave (grau 4). Já foram duas cirurgias feitas até então.

Na primeira cirurgia, foram 15 kg de pele e gordura retirados (4 kg foram retirados via lipoaspiração). Na segunda, foram 6 kg de pele e 9 kg de gordura via lipoaspiração.