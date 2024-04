Brasileiro campeão de UFC faz treino com eletrodos 'inspirado' em 'Rocky 4'

É uma evolução e tanto dos primeiros anos, ainda no século 20, quando o produto foi lançado e patenteado por empresas russas e depois ganhou o mundo. É de se supor que a preparação high tech do vilão do filme "Rocky 4", o gigante soviético Ivan Drago, teve eletroestimulação no "combo".

No filme, os eletrodos —como os usados no treino com eletroestimulação— aparecem atados ao corpo de Drago numa sequência famosa, mas talvez a maior lembrança dos espectadores seja a injeção de uma substância misteriosa em seu ombro. Não adiantou: mesmo fazendo treino 100% old school, Rocky Balboa ganhou do monstrão russo por nocaute.

Sessões em treinamento funcional

De volta à eletroestimulação no Brasil, a rede de estúdios Tecfit, criada em 2017, é a ponta mais visível, com 51 unidades em 22 cidades de 12 estados diferentes.

Nas sessões de 20 minutos de treinamento funcional, as cargas elétricas atuam sobre todos os grandes grupos musculares, trabalhando pernas, braços e tronco, incluindo aí a região do core.