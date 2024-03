Aos 23, ela teve leucemia: 'Muito esforço mental para o físico suportar'

Após o término do tratamento, sigo em remissão da doença e fazendo acompanhamento. Foram meses aceitando as minhas perdas, como ter perdido o meu estúdio e a vontade de trabalhar como esteticista. Estou ingressando na área de mídia social, tenho um perfil no Instagram onde compartilho a minha rotina e falo sobre leucemia.

Hoje sou uma outra Beatriz e estou em um processo de redescobrir quem sou. A minha história não é uma história sobre doença, mas é sobre como eu a enfrentei, o que eu aprendi e como fiz dela uma superação."

Saiba mais sobre leucemia

A leucemia é um tipo de câncer do sangue que tem início na medula óssea, quando os glóbulos brancos, devido à uma (ou mais) mutação, passam a se proliferar de maneira descontrolada e não desempenham mais seu papel de proteção do organismo, impedindo as demais células de serem produzidas de forma adequada.

Fatores de risco: exposição a benzeno, agrotóxicos e cigarro, no entanto, não se sabe a causa na maioria das situações.

Beatriz Leite Lima Imagem: Arquivo pessoal

As leucemias são divididas em agudas, quando sua evolução é mais rápida por células imaturas doentes na medula óssea; ou crônicas, com uma evolução mais lenta por células maduras. Além disso, as células doentes podem ser do tipo mieloide ou linfoide.