Jornalista reúne textos que a ajudaram a lidar com morte do ex-marido

"Nessas leituras, encontrei apoio, que, muitas vezes, as pessoas ao redor se esquivam por medo de desencadear ainda mais sofrimento. É muito frequente mudarem de assunto ao recordarmos algo ou dizemos o nome da pessoa, pois acreditam que isso não irá ajudar no momento. Percebe-se o silêncio na sequência ou, então, se apropriam de frases para consolar, que vão de que a pessoa não vai querer te ver triste, tudo acontece por um motivo, até a 'pelo menos vocês viveram uma história'."

É vital dar espaço ao sofrimento para que possa emergir, ser vivido e elaborado. Sonia Consiglio

Sonia Consiglio e os livros que cita Imagem: Arquivo pessoal

As fases do luto

O luto não diz respeito à morte, exclusivamente, mas também se relaciona a perdas e mudanças. Conforme explica Tânia Ferraz Alves, psiquiatra e diretora de enfermarias do IPq HC-FMUSP (Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), é preciso compreender que é difícil lidar com a nossa própria mortalidade, e parte do luto é esse contato com a morte na nossa própria vivência.

"Além disso, como se lida o tempo todo com as emoções, com sentimentos, não com a razão propriamente dita, não com os pensamentos, mas como se sente e reage, algumas áreas cerebrais, que processam as emoções, ficam mais ativadas", diz Alves.