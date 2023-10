Positividade tóxica x otimismo: ignorar as emoções ou buscar equilíbrio?

A positividade tóxica pode prejudicar a saúde de um indivíduo, impedindo-o de trabalhar, pensar e aprender com os momentos difíceis, que têm o mesmo valor das experiências boas. Maluf também observa que essa negação das próprias emoções tem potencial de acontecer também em ambientes e relações tóxicas.

Além de desenvolver a aceitação de emoções, alguns outros costumes e práticas podem auxiliar no afastamento da positividade tóxica. O artigo ''Toxic positivity': Why it is important to live with negative emotions", publicado no "The Conversation", aponta que mudanças simples de atitude já evitam padrões. Por exemplo, praticar a escuta e o entendimento de pessoas com problemas e substituir frases como "vai ficar tudo bem" e "pense positivo" por "foi um dia difícil, não foi?".