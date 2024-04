Existe risco para pênis, vagina e ânus ao se entrar em rio, mar ou lagoa?

Além do candiru, existem ainda parasitas de outras espécies que podem acessar os genitais e o ânus por meio da água. São exemplos alguns tipos de verminoses, como Enterobius vermicularis (oxiúros), que causa coceira anal intensa e nas mulheres inflamação da vulva (vulvovaginite), e Schistosoma, parasita que pode provocar diarreia, inchaço da barriga e migrar para órgãos como fígado e baço.

Fora sanguessugas e insetos aquáticos, que da uretra podem percorrer e se alojar na bexiga, causando fortes dores e complicações. Por isso, é importante tomar precauções ao nadar em rios ou em águas desconhecidas, evitar as que estejam contaminadas, manter a higiene pessoal e, com sintomas, consultar um médico.

Fora da água, tire logo a roupa de banho

Imagem: iStock

Com sungas, maiôs e biquínis no corpo por muito tempo, os genitais e o ânus também ficam suscetíveis a problemas causados por microrganismos, sujeira, sal e produtos químicos. Portanto, retirá-los após sair da água ajuda a prevenir doenças e manter o conforto térmico e a higiene pessoal, lembra Solange Gomes, dermatologista da Clínica Ideal (SP).

Se não for possível trocar imediatamente as peças encharcadas por outras, vale tomar uma ducha prévia, ou se secar com uma toalha limpa, principalmente as áreas de dobras, até tomar um banho de verdade, acrescenta o urologista Alex Meller. Os trajes que foram utilizados devem ser lavados à mão com sabão de coco ou neutro, pois apenas a água corrente não é o suficiente para a limpeza.