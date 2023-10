10 mudanças que acontecem na sua vagina quando você passa dos 30 anos

Como lidar: Fisioterapia do assoalho pélvico, com exercícios de relaxamento da musculatura com biofeedback, combinada com psicoterapia e, havendo indicação, reposição hormonal.

10. Maior recorrência de infecções

Imagem: Getty Images/iStockphoto

O afinamento e a atrofia da barreira tecidual protetora da vagina somados a outra alteração decorrente do envelhecimento, a do pH da região íntima, que se torna mais ácido, aumenta a incidência de infecções genitais e urinárias, pois ocorre um boom na multiplicação de bactérias ruins e fungos. Isso faz com que a mulher sinta dor e vontade urgente e frequente de urinar.

Como cuidar: A terapia com estrogênio vaginal pode aumentar as bactérias úteis e reduzir o número de infecções de repetição na menopausa, além de melhorar a secura vaginal.

Fontes: Alexandre Pupo, ginecologista e obstetra, médico associado à Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia); Natan?Chehter, geriatra membro da?SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia) e do Hospital Estadual Mário Covas (SP); e Simone Carvalho, coordenadora de ginecologia e obstetrícia do Hospital Esperança, no Recife.