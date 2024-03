Quarto, comida, piscina: 10 cuidados em hotel para não prejudicar a saúde

"Por causa da rotatividade alta, da troca de alimentos, pode ocorrer displicência na higienização. A primeira leva costuma ser melhor, mas conforme a rotina fica corrida, maiores os riscos, sem falar no tempo de exposição", diz Cilla.

Quando nunca comeu, vá com moderação

A nutricionista acrescenta que em viagens, ainda mais para lugares novos, em que a gastronomia e a cultura são muito diferentes, experimentar novos sabores sem cometer exageros é mais assertivo. "Não fuja muito da sua rotina alimentar, ainda mais com históricos (de alergia, sensibilidade estomacal, intolerância, gastrite, vômito, diarreia), e se vai comer algo gorduroso, moderação com acompanhamentos, para não pesar, ainda mais no clima quente".

Se requer acessibilidade, não ignore sua falta

Com idosos, pessoas com deficiências e em recuperação de tratamentos, fuja de hotéis que não priorizam bom atendimento, infraestrutura e bem-estar. Antes de fazer a reserva, é importante verificar com a agência de turismo, ou pesquisar muito bem na internet (em sites, comentários, avaliações), o que o estabelecimento oferece. Se dispõe de elevador, comunicação em libras, placas em braille, rampas de acesso, corrimões, barras de apoio e ambulatório médico 24 horas.

Na área da piscina, de chinelo e na sombra

Imagem: iStock

Fora da água, para evitar micoses, mantenha os pés secos e ande sempre calçado. Verifique se as bordas da piscina estão limpas e não se sente nelas se estiverem escorregadias, com tom esverdeado ou grudentas. Vale se informar se é feita a higienização regular e se há ducha, para um banho rápido.