Ficou muito tempo no sol e não está bem? Reconheça os sinais de insolação

Na praia ou piscina, dê preferência por ficar sob um guarda-sol.

O que fazer ao se perceber os sinais?

Mude de ambiente. Procure um local mais fresco e arejado.

Deite-se e deixe o corpo se recuperar em repouso.

Hidrate-se, mas em pequenos volumes. O ideal é manter a hidratação sempre ao longo do dia.

Faça compressas frias na pele.

Tome um banho gelado.

Se houver sintomas severos, ou se não houver melhora após estas medidas, vá a um pronto-socorro.

Fontes: Humberto Bogossian, pneumologista do Hospital Israelita Albert Einstein (SP); Jéssica Guido, professora e coordenadora da disciplina de dermatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

