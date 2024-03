'Tive apagão e fiquei internada três dias na UTI por crise de burnout'

Afastamento do trabalho: geralmente, é necessário que a pessoa se afaste do trabalho por um período para que ela receba o tratamento adequado e se recupere. O tempo de afastamento varia conforme a gravidade do caso, sendo determinado pelo médico. O enquadramento da síndrome de burnout como doença ocupacional na CID-11 concede aos trabalhadores mais respaldo para o tratamento.

Terapia: ajuda o paciente a identificar os gatilhos do estresse, promover o autocuidado e desenvolver estratégias de enfrentamento da situação.

Mudanças no estilo de vida: incluir a prática de atividade física, uma alimentação saudável e estabelecer limites no trabalho, limitando horários, por exemplo, ajudam a reduzir o estresse e, consequentemente, na recuperação do paciente.

Medicamentos: conforme a avaliação do psiquiatra, pode ser necessário o uso de medicamentos como antidepressivos. Mas vale lembrar que eles devem ser usados apenas com prescrição médica.

Normalmente, o tratamento para a crise de burnout pode surtir efeito entre um e três meses, mas pode perdurar por mais tempo, conforme cada caso.

"É importante que toda a vida da pessoa seja analisada, incluindo a vida familiar. Por que apesar de ser uma doença relacionada ao trabalho, a vida da pessoa é afetada em seu todo", ressalta Pedro Katz, psiquiatra da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.