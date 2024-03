Cisco no olho, bocejo, emoção: temos lágrimas diferentes para cada ocasião

Referências:

Acera, A.; Gómez-Esteban, J.C.; Murueta-Goyena, A.; Galdos, M.; Azkargorta, M.; Elortza, F.; Ruzafa, N.; Ibarrondo, O.; Pereiro, X.; Vecino, E. Potential Tear Biomarkers for the Diagnosis of Parkinson's Disease—A Pilot Study. Proteomes 2022, 10, 4. https://doi.org/10.3390/proteomes10010004

Chang AY, Purt B. Biochemistry, Tear Film. [Atualizado em 5 Jun 2023]. Em: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK572136/

Daily A, Ravishankar P, Harms S, Klimberg VS (2022). Using tears as a non-invasive source for early detection of breast cancer. PLOS ONE 17(4): e0267676. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267676

Frey WH 2nd, DeSota-Johnson D, Hoffman C, McCall JT. Effect of stimulus on the chemical composition of human tears. Am J Ophthalmol. 1981 Oct;92(4):559-67. doi: 10.1016/0002-9394(81)90651-6. PMID: 7294117.

Lam SM, Tong L, Duan X, Petznick A, Wenk MR, Shui G. Extensive characterization of human tear fluid collected using different techniques unravels the presence of novel lipid amphiphiles. J Lipid Res. 2014 Feb;55(2):289-98. doi: 10.1194/jlr.M044826. Epub 2013 Nov 28. PMID: 24287120; PMCID: PMC3886667.