Ajuda a ganhar massa magra e controlar o peso: veja 8 benefícios da amêndoa

Um estudo publicado no Journal of Nutrition mostra que o consumo regular de amêndoas pode reduzir os níveis do colesterol LDL, conhecido como o "colesterol ruim" por ser um fator de risco para doenças cardíacas. Essa ação se deve ao fato de grande parte da gordura presente nessa castanha ser monoinsaturada, um tipo responsável por inibir a absorção de colesterol e diminuir o gene NPC1L1, que está envolvido no mesmo processo.

2. Ajuda no controle do peso

A amêndoa é uma boa aliada para incluir nas dietas para perda de peso, por fornecer boas doses de proteínas (5,6 gramas em uma porção de 30 g) e fibras (3,48 gramas na mesma quantidade) —nutrientes que ajudam a prolongar a saciedade.

Segundo uma pesquisa australiana publicada no periódico International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, realizada com pessoas que seguiram uma dieta de restrição de calorias e incluíram um lanche de 30 a 50 gramas de amêndoas por dia, aquelas que consumiram a castanha conseguiram reduzir mais peso em relação ao outro grupo que não a consumiu.

Segundo a nutricionista Roseli Rossi, especialista em nutrição clínica funcional, fitoterapia e gastroenterologia, que é diretora da Clínica Equilíbrio Nutricional, em São Paulo (SP), as amêndoas também possuem antioxidantes, como a vitamina E, que podem ajudar a reduzir inflamação presente em pessoas com obesidade ou sobrepeso.

3. Auxilia no ganho de massa muscular