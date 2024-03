Aos 6, ele perdeu pernas em acidente e trocou a cadeira de rodas pelo skate

Depois disso, ela avisou a minha mãe que eu não precisava de análise. Tinha contado todo o acidente dando risada, sem me abalar. Para ela, não estava sofrendo de nenhum trauma por tudo o que tinha passado. Recebi alta da terapia.

E não tenho nenhum trauma mesmo. Não gosto de ficar falando, mas depois do acidente eu fui novamente à linha do trem. Não para provar nada pra ninguém, mas para me testar. Tinha essa curiosidade, queria saber onde foi. No lugar, parecia que estava vivendo tudo pela segunda vez. E mesmo assim não me abalei.

Um novo dia a dia

Quando tive alta do hospital, minha mãe decidiu que se mudaria de bairro e foi aí que o skate entrou na minha vida. O filho de uma das minhas vizinhas andava de skate e quando ele não quis mais usar o longboard ela perguntou se eu queria. Na inocência, aceitei e me interessei na hora. Não sabia o que fazer com ele, então deixei minha cadeira de lado e passei a usá-lo para me locomover.

O skate me deu mais independência do que a cadeira. Para pegar ônibus ou para ir para os lugares, era muito mais fácil. Foi nesse momento que percebi que não tinha mais volta: minha relação com o skate só crescia.