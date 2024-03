Com AME, Sara reaprendeu a pintar deitada: 'A arte salvou a minha vida'

Tríptico sobre ansiedade pintado por Sara Imagem: Arquivo pessoal

Imagem: Arquivo pessoal

Pintei esse tríptico de quadros para representar a minha relação com a ansiedade. É um ciclo: vou para a superfície e está tudo bem, mas, de repente, me encontro lá no fundo, batalhando para fugir dos meus próprios pensamentos. É assim que me sinto com a ansiedade, porque parece que estou me afogando nos meus pensamentos.

Em 2019, quando fiz meu primeiro conjunto de quadros, tive certeza de que é o que quero fazer pelo resto da minha vida. Quero cursar Artes na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Não consegui fazer o Enem no ano passado, por estar acamada, mas estou esperando minha cadeira de rodas chegar para voltar à reabilitação.

Meu sonho é ter um ateliê profissional, um lugar específico para a minha arte, e fazer uma grande exposição. Esses tempos vi uma exposição de um brasileiro no [Museu do] Louvre e pensei: 'É isso, esse é o meu objetivo de vida'.

"A gente precisa de algo verdadeiramente nosso"

A arte fez um grandíssimo papel para eu continuar vivendo, para aceitar a doença, mas meu pai e minha mãe também foram fundamentais. Desde sempre, me apoiaram e enfatizaram que consigo fazer absolutamente tudo o que quiser.