'Redes sociais viraram minha alegria', conta influenciadora de 94 anos

"Ver os vídeos publicados era uma celebração da vida dela. Me senti tão feliz que ela tinha sobrevivido que me vi quase que obrigado a registrar essa felicidade. Ao longo do tempo, percebi que as redes sociais devolveram a ela a vontade de viver", conta o filho.

"Eu sem batom não sou ninguém"

Estelinha é vaidosa Imagem: Arquivo pessoal

O primeiro vídeo que viralizou foi com a citação "eu sem batom não sou ninguém". A publicação rendeu mais de um milhão de visualização no TikTok em um só dia. Desde então, esse item passou a ser indispensável nas gravações. "Ganhei a fama de rainha do batom, adoro batom e uso todo dia. E tem que ser vermelho", destaca a influenciadora.

"Pelos comentários das seguidoras, vi que não era o batom em si que fazia sucesso, mas o fato de uma mulher com mais de 90 anos falar sobre autoestima, autoconfiança e autoconhecimento. Minha mãe se tornou uma referência. Com tantas cicatrizes, mostrou ser uma pessoa forte, carismática, de opinião, que se comunica de forma direta, leve e sincera", observa o filho.