Muco de caracol na pele? Substância movimenta milhões e vira queridinha

Uma das principais funções do muco é a locomoção, já que o molusco desliza na superfície para se mover. Outra importância do muco se deve ao fato de os moluscos perderem facilmente água do corpo. Com a secreção, eles evitam ficar desidratados.

Além disso, o muco também pode ajudá-lo a escapar de potenciais predadores, já que com isso conseguem deslizar melhor, além de auxiliar na regeneração epidérmica do molusco, caso ele se machuque.

Cada molusco tem uma composição de muco específica. Mas a substância é composta majoritariamente por água. O muco ainda tem elementos como colágeno, ácido hialurônico, glicoproteínas, ácido glicólico e enzimas.

Qual a relação do muco com a pele humana?

O uso do muco de caracol na pele humana vem desde a Grécia Antiga. A substância era utilizada para reduzir inflamação e sinais de envelhecimento, segundo um artigo publicado no NCBI (Centro Nacional de Informação Biotecnológica dos Estados Unidos, em tradução livre).

Estudos comprovam que realmente faz bem para pele. A regeneração da pele e o auxílio na cicatrização são benefícios comprovados do muco do caracol, segundo o NCBI. No entanto, ainda "restam diversas questões a serem respondidas sobre as propriedades dos mucos em relação aos usos aplicáveis", diz artigo.