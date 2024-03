Benignos, mas incômodos: miomas afetam metade das mulheres

Miomas e funcionamento anormal do útero

Os miomas são aglomerados de células musculares que se originam do miométrio, formam nódulos no útero e muito raramente se tornam cancerosos e, portanto, são considerados tumores benignos. Pode haver apenas um mioma ou mais de um, o que é mais comum. Além disso, nem todos são incômodos: apenas 30 a 50% das mulheres com miomas apresentam sintomas.

Ilustração da estrutura de um útero humano com três miomas e na fase de menstruação, com descolamento do endométrio Imagem: The Conversation

A hipótese mais atual para sua origem é que o genoma de uma célula-tronco miometrial é alterado, transformando-a em uma célula-tronco tumoral. E, obviamente, todas as células filhas que se originam dela serão clones que compartilham a mesma alteração.

As células-tronco tumorais se comunicam muito bem com as células vizinhas por meio do estrogênio e da progesterona que as mulheres em idade fértil geram todos os meses durante o ciclo ovariano, e que são essenciais para a divisão das células-tronco tumorais. Além disso, as células musculares do mioma que se formaram a partir da célula-tronco do tumor mantêm a capacidade de se dividir e, assim, acabam gerando massas de células musculares que formam os nódulos, ou miomas, no útero.

Os miomas podem afetar o funcionamento adequado do útero, tanto em termos de contração quanto de modificação da comunicação do miométrio com o endométrio. Acredita-se que o sangramento excessivo que as mulheres frequentemente apresentam não se deve tanto à compressão dos miomas no útero, mas ao excesso de substâncias que saem do mioma que atuariam nos vasos sanguíneos que passam pelo miométrio e pelo endométrio vizinho.