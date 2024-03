Não é tudo igual: como escolher o whey protein que faz sentido para você?

Por mais que tenda a ser mais barato, uma dose oferece teor proteico menor. O processo de digestão e absorção da proteína é mais demorado do que o dos outros tipos de whey. Pode ser indicado para quem precisa consumir alta quantidade de proteína diariamente, para quem faz dieta low carb ou cetogênica.

Isolado: maior concentração de aminoácidos

Geralmente, contém cerca de 90% de proteína e um teor muito baixo de carboidratos e gorduras — muitos suplementos não possuem essas substâncias. Logo, a concentração de aminoácidos por dose no whey isolado é maior do que no concentrado, e o produto é absorvido mais rapidamente. Pode ser indicado para atletas com treinos de baixa, média e alta intensidade.

Hidrolisado: mais caro, com menos BCAA

Tende a oferecer menos BCAA (aminoácidos de cadeia ramificada) que o isolado e é o mais caro entre os três tipos de whey. Pode ser uma boa opção para quem apresenta problemas de gases e má digestão ao consumir o suplemento isolado ou concentrado. Pode ser indicado para pré ou pós-treino imediato, a fim de melhorar o processo de recuperação muscular e de produção proteica.

Leia o rótulo

É recomendado identificar no rótulo do produto se o whey protein é o primeiro da lista de ingredientes, indicando que ele é o produto de maior quantidade na composição.