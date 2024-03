Mamilo 'para dentro' e mais: o que no seu corpo pode nascer 'às avessas'

É apenas a posição do órgão daquela pessoa, que já nasce assim. A posição não é um fator impactante na fertilidade, como algumas mulheres podem pensar.

Claudio Crispi Jr., ginecologista

Imagem: Getty Images

A posição é uma variante anatômica normal e não costuma ter consequências graves para a saúde da mulher ou do feto, caso ela engravide.

No entanto, há casos em que a mudança da posição do útero, em algum momento da vida, está relacionada com doenças como a endometriose. A condição é capaz de distorcer a anatomia do órgão. Por isso, é importante fazer os exames ginecológicos de rotina.

Mamilo invertido

Ocorre quando o mamilo fica "para dentro" e pode acometer de 2% a 10% das mulheres —os homens também. De acordo com o ginecologista, a pessoa costuma nascer com o mamilo desta maneira, é algo natural.