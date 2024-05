Como limpar casa, corpo e alimentos após contato com água de enchente

Passado o susto, não espere o corpo secar naturalmente e, o quanto antes, lave bem com água e sabão pernas, pés e mãos, que estão mais expostos. Você pode tentar cumprir esse cuidado até mesmo antes de chegar em casa. Basta ter água potável ou a uma garrafa com água mineral e um sabonete.

"Com relação a cuidados genitais, assim que possível, tome um bom banho. Se imergiu na inundação, é interessante fazer uma ducha íntima no chuveiro, sem nenhum produto químico, para higienizar a parte interna da vagina, no caso de mulheres sexualmente ativas. Meninas virgens, por terem a membrana himenal (hímen) intacta, têm uma proteção maior, por isso basta que lavem a parte externa com água e sabonete e observar se não haverá corrimento", orienta Alexandre Pupo, ginecologista e obstetra dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein (SP).

E claro: em caso de acidentes, com cortes e perfurações, ingestão de água, alterações respiratórias, oculares, gastrointestinais ou cutâneas e dores que possam estar relacionadas com a exposição à enchente, um médico deve ser consultado.

A higienização da casa e o que fazer com os alimentos que restaram

O risco de contaminação pode ocorrer pelo contato com a água e o barro de enchentes e deslizamentos, mas também durante a limpeza de uma casa ou carro atingidos. Dessa forma, é importante evitar tocar superfícies sem luvas, máscara ou pisar em local úmido sem galochas, pois ainda há um alto risco, e orientar as crianças para não brincarem nesses ambientes.

Caixas d'água, água de torneiras e tubulações também devem ser checadas antes de serem utilizadas. Bactérias são sensíveis aos desinfetantes de uso geral, principalmente aqueles à base de cloro, recomendados para higienizar casas, e à água sanitária, que pode ser empregada para lavar roupas atingidas pela enchente.