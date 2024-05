Antero Greco é enterrado em SP com camisa do Palmeiras e homenagens

O jornalista Antero Greco foi enterrado nesta quinta-feira (16), no Cemitério do Redentor, em São Paulo, em clima de muita emoção e com lembranças de seu time do coração, o Palmeiras.

O que aconteceu

Muitos parceiros de profissão marcaram presença no velório de Antero Greco. Além de companheiros de ESPN, colegas de outras emissoras foram se despedir de Antero Greco, como Paulo Soares, Juca Kfouri, Gian Oddi, José Trajano, Casagrande, Mauro Betting, Sérgio Xavier, entre outros.

Lembranças de um palmeirense. Sobre o caixão de Antero Greco, foram colocadas uma camisa do Palmeiras e uma flâmula com a lista de títulos do clube alviverde.