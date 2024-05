Órfãos do câncer: por hora, 120 crianças perdem a mãe devido a tumores

As estimativas apontam que, por hora, 120 crianças perdem a mãe devido ao câncer, especialmente tumores de mama e colo de útero. Nos países em desenvolvimento, este risco é maior. Em 2020, quase metade (48%) dos novos órfãos maternos estavam na Ásia, e mais de um terço (35%) estavam na África.

Precisamos, então, analisar os aspectos emocionais, sociais, familiares e financeiros destes números. A Iarc aponta a necessidade de "implementar políticas e programas de apoio que ofereçam assistência emocional, educacional e financeira às famílias afetadas".

Não podemos aceitar, passivamente, as mortes de mulheres por câncer, principalmente por tumores rastreáveis e evitáveis como mama e colo de útero

Essas informações enfatizam a importância das estratégias de prevenção, do diagnóstico no tempo oportuno e do acesso ao tratamento contra o câncer, com um olhar mais dedicado em regiões de vulnerabilidade socioeconômica.

Este é um desafio que precisamos reconhecer e um compromisso que devemos firmar globalmente, de cuidado e apoio aos adultos jovens que cada vez mais recebem o diagnóstico de câncer, além de acolher as crianças que enfrentam a perda precoce de suas mães para a doença.

*Fernando Maluf é diretor associado do Centro Oncológico da BP - Beneficência Portuguesa de São Paulo, membro do Comitê Gestor do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e fundador do Instituto Vencer o Câncer. É formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde hoje é livre-docente.