'Fiz ultrassom, mas não achavam meus órgãos e descobri condição rara'

As pessoas fazem sempre as mesmas piadas. Meus amigos, quando vão me apresentar, falam que sou 'o rapaz do coração especial'. As pessoas ficam muito curiosas para saber como eu vivo com isso... mas eu só convivo, não sinto nenhuma dor por causa da situs inversus.

As dores que tive, no estômago e na coluna, eram gastrite e ciático. Faço as minhas coisas do dia a dia de forma normal.

É como falam: sou um garoto especial."

O que é situs inversus?

A situs inversus não é uma doença, mas uma condição de posição dos órgãos. Ela pode acometer os órgãos intratoráxicos, intra-abdominais ou das duas cavidades.

"É um defeito de posição, na embriologia. Quando o menino está se formando no útero, os movimentos rotacionais e de formação dos órgãos tomam um sentido ao contrário", explica Fábio Gaiotto, cirurgião cardiovascular do InCor.