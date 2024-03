Fruta que Mion cortou da dieta tem benefícios para os olhos, coração e mais

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Auxilia na proteção da visão

É um fruto que possui carotenoides, que são substâncias que dão a cor amarela, e são precursoras da vitamina A —o nutriente desempenha um papel importante para a visão, auxilia na proteção os olhos de doenças como catarata e diminui a dificuldade de visão noturna.

A manga também possui os antioxidantes luteína e zeaxantina, que protegem os olhos de alguns danos externos e previnem a degeneração macular, que causa a perda de visão.

Retarda o envelhecimento da pele

Como a manga possui antioxidantes como as vitaminas A e C, seu consumo retarda o envelhecimento. A vitamina C ajuda na produção do colágeno no organismo e a vitamina A atua na produção e manutenção do tecido subcutâneo e renovação das células do corpo. Ainda auxilia na elasticidade da pele.