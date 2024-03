Sushi com bactéria: biólogo ensina a evitar intoxicação após vídeo viral

Um vídeo de um estudo de bactérias em um sushi chamou atenção nas redes sociais nos últimos dias.

Na cena, o biólogo de Hortolândia (SP) Bruno Brunetti, 41, especializado em microbiologia, passa uma peça da iguaria japonesa em uma espécie de lâmina para visualizar os micro-organismos presentes no alimento —e o resultado é surpreendente.