Faustão: há riscos em fazer dois transplantes em menos de um ano?

O apresentador Faustão, 73, passou por um transplante de rim na segunda-feira (26), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Há cerca de seis meses, ele precisou transplantar o coração. Há riscos em fazer duas cirurgias em menos de um ano?

Transplante no rim era fundamental

No caso do Faustão, o transplante de rim era fundamental, apesar de toda cirurgia ter os seus riscos. No entanto, com a falência do órgão, o transplante era algo necessário. Neste caso, segundo especialistas, o risco estava em não fazer a cirurgia.