'Levamos galo ao shopping': como uma ave ajuda menina a sair de casa

Mãe e filha recebem comentários de mau gosto. Janete conta que a família já ouviu vários tipos de comentários em relação ao Paçoca, mas os que mais atingem Aymee são os que tratam o galo como alimento. Ela já ouviu que o galo "daria uma bela canja" e que "a passarinho seria perfeito".

A ignorância está em não saber. Por isso, a gente faz questão de ir a todos os lugares possíveis [com o Paçoca] para que, através da exposição, as pessoas tomem consciência e a gente acabe promovendo mudanças.

Janete Soares

Animais de suporte emocional

A presença do animal é um complemento de outras medidas. "O tratamento das pessoas que convivem com o autismo envolve múltiplas terapias, e a utilização de animais de suporte emocional é uma delas, como complementar às outras diversas medidas já consagradas na literatura", explica o neurologista Matheus Alves da Silva, da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo.

O suporte pode ter diferentes benefícios. Segundo o neurologista, ainda não é muito claro o tamanho do impacto dos animais para pessoas com autismo, mas estudos apontam benefícios cognitivos, sociais, emocionais e comportamentais. "Mas sempre aliado com as terapêuticas padrões para o paciente e com indicação e monitorização da equipe de saúde que o acompanha."

Não há espécies pré-determinadas para suporte emocional. "Os animais podem ser de diversas espécies, [escolha] que deve ser feita de maneira individualizada a depender do contexto social do paciente e do familiar. E não há uma diferença nítida dos resultados a depender do tipo de animal utilizado", diz o neurologista.