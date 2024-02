Faustão passa por transplante de rim; como funciona a fila de doação?

Na fila de transplante do rim, o que mais importa é a compatibilidade (imunológica ou histológica) entre doador e receptor; já o pâncreas leva em conta o tempo de inscrição na fila.

Critérios de desempate existem, mas também variam: a gravidade do paciente é motivo de priorização e as crianças, por exemplo, têm preferência ou quando estão concorrendo com adultos.

O rim é um dos órgãos que podem ser doados em vida, ou seja, por pacientes vivos. Neste caso, quem necessita do órgão pula a etapa da fila, pois a doação feita para uma pessoa específica (um filho que doa para o pai, por exemplo), aí um dos "desafios" é encontrar uma pessoa que seja compatível com ela.

Quem organiza a lista

Uma vez que haja indicação do transplante, cabe ao médico inseri-lo em uma lista de espera —a chamada Lista Única Nacional, que vale tanto para pacientes do SUS quanto para os da rede privada.

Quando se entra na lista única, não dá para estimar o tempo de espera por um órgão. Isso dependerá de variadas condições como compatibilidade, gravidade da doença, além do número de doadores e de pacientes na fila.