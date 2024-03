Entender funcionamento do cérebro pode mudar como aprendemos matemática

Uma linha numérica usada para resolver uma equação. Colin Foster

Uma linha numérica usada para mostrar a probabilidade. Colin Foster

Combatendo desigualdades

Há desigualdades preocupantes no aprendizado da matemática, com alunos de origens mais pobres tendo um desempenho inferior ao de seus colegas mais ricos. Há também uma enorme diferença de participação de gênero em matemática, no nível médio e além, que é cursada por muito mais meninos do que meninas.