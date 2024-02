Comer sal ajuda? O que fazer quando a pressão cai por causa do calor?

5. Quando procurar um médico?

Episódios frequentes de síncopes (desmaios), associados à taquicardia ou palpitações, confusão mental, sintomas que não melhoram com medidas simples como hidratação ou repouso e histórico de casos de morte súbita na família são alertas de que é necessário buscar orientação e acompanhamento médico. Isso porque o quadro de hipotensão pode estar relacionado a outros problemas, inclusive cardíacos.

6. A queda de pressão pode significar algo mais grave?

Em geral, a hipotensão não apresenta gravidade. No entanto, se for frequente, deve ser investigada, sendo que a prevenção é a melhor conduta na maioria dos casos.

Para isso, mantenha uma alimentação balanceada, use roupas frescas no verão, beba bastante água, pratique exercícios regularmente e evite locais muito cheios no calor.

Fontes: Diego Garcia, médico cardiologista e head do SoE Cardiovascular Americas da rede Americas; e Renato Jorge Alves, cardiologista do departamento de Medicina da FCMSCSP.