Precisa aplicar 30 minutos antes? 5 mitos e verdades sobre o protetor solar

Buffo recomenda essa quantidade para cada parte do corpo:

Rosto, cabeça, orelhas e pescoço: 1 colher de chá

Tronco (frente e costas): 2 colheres de chá

Braços: 1 colher de chá para cada membro

Pernas: 2 colheres de chá para cada membro

Outra dica da especialista para o dia a dia é aplicar o produto no rosto mais de uma vez: "Com três camadas, com certeza vai estar bem protegido" e aplicar um produto adequado de proteção nos lábios.

"Também pode-se usar roupas com FPS. Existem bonés, chapéus, camisetas, camisas e calças, que podem ser utilizadas tanto por crianças quanto por adultos durante todo o verão", recomenda o médico Reinaldo Tovo, coordenador do Núcleo de Dermatologia do Hospital Sírio-Libanês.

