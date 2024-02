Acupuntura auricular pode ajudar a combater depressão, diz estudo

É responsável ainda por 10,3% dos anos de vida perdidos (conceito utilizado para quantificar o número de anos de vida que uma população deixa de viver em caso de morte prematura).

No entanto, menos da metade das pessoas afetadas no mundo recebe o tratamento considerado adequado, com psicoterapia e medicamentos - em alguns países, esse número é de menos de 10% -, por conta de entraves como alto custo e efeitos colaterais (por exemplo, desconforto gástrico e alteração na libido decorrentes do uso de fármacos).

Esse cenário aumenta o interesse por opções mais em conta e não farmacológicas - nos Estados Unidos, um terço da população é adepta dessas alternativas.

É o caso da acupuntura auricular, técnica milenar chinesa que utiliza agulhas de preço acessível - para ter uma ideia, a cartela com 50 unidades, número suficiente para dez sessões, custa menos de R$ 10 - para estimular nervos do pavilhão auricular, principalmente o vago, e ativar áreas do cérebro ligadas à depressão.

Simples e rápida (dura de cinco a 15 minutos), também não requer longos treinamentos por parte dos profissionais de saúde (enfermeiro, médico, acupunturista, fisioterapeuta, naturólogo) que a realizam, ao contrário da acupuntura tradicional. No entanto, sua eficácia e segurança para tratar o transtorno psiquiátrico específico ainda não estão completamente estabelecidas.

Foram evidências desse tipo que os pesquisadores buscaram no estudo financiado pela FAPESP, que acompanhou, entre março e julho de 2023, 74 pacientes com depressão moderada ou moderadamente grave (de acordo com pontuação no Patient Health Questionnaire-9, um questionário usado no diagnóstico, e sem aplicação prévia de acupuntura auricular ou risco de ideação suicida) submetidos a 12 sessões de 15 minutos cada durante seis semanas.