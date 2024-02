Baratas mordem? Sim, e muito mais: o que essas nojentinhas podem fazer

Barata morde? Em um vídeo que circula no TikTok, um jovem conta que acordou com os olhos inchados, com manchas roxas e avermelhadas ao redor deles —isso tudo de um dia para o outro. Nos comentários, várias pessoas especularam o que poderia ter acontecido com ele, e uma das hipóteses levantadas era mordida de barata.

O jovem explicou no TikTok que procurou um hospital e, lá, descobriu que não era a mordida do inseto. Aliás, ele ainda não sabe o que causou as duas manchas enormes no rosto.

Mas, rapidamente, vários comentários surgiram por lá, com pessoas assustadas com a possibilidade de uma barata morder. Isso realmente pode acontecer? Listamos abaixo algumas curiosidades sobre as baratas.