Popular e complexa: como é cirurgia feita por Rafa Justus aos 14 anos

Riscos do procedimento. Em geral, a maioria das cirurgias não tem complicações. No entanto, as mais comuns podem ser: riscos anestésicos, sangramento, assimétrica, cicatrizes, ruptura de pequenos vasos, infecções, inchaço prolongado e alteração nas vias aéreas.

Pós-operatório. É comum sentir uma sensação de peso, ter inchaço, além de dificuldade respiratória porque as regiões por onde o ar passa foram manipuladas. A boa notícia é que esse mal-estar é transitório. Em 2 ou 3 dias já será possível observar alguma melhora. E passada 1 semana —quando haverá a retirada dos pontos— o bem-estar geral será notório.

*Com informações de reportagem publicada em 19/10/2021