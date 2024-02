Correr, pular corda, ioga: quantas calorias se gasta em 1h de exercícios?

Frisbee

Popular no verão, a modalidade que muitas vezes é levada como brincadeira pode chegar a queimar 280 calorias em uma hora. O gasto, no entanto, pode variar se o grupo não for muito experiente e forem necessárias corridas na areia para buscar o acessório.

Corrida

Correr em ritmo moderado (8 km/h) durante uma hora queima cerca de 560 calorias Imagem: iStock

Correr em ritmo moderado (8 km/h) durante uma hora queima cerca de 560 calorias, além de melhorar a resistência física e fortalecer as pernas. Por que dizem que a corrida é um dos esportes que mais queima calorias se há tantos exercícios com gasto energético maior? Porque dificilmente você consegue executar outras atividades (como pular corda) por tanto tempo.

Skate

Além de ser consideração diversão por muitos, andar de skate por uma hora gasta cerca de 350 calorias. A modalidade ainda trabalha os músculos dos membros inferiores, articulações dos pés e tornozelos e beneficia a saúde cardiovascular. Também turbina o equilíbrio.