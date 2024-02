Idoso apegado à casa e rotina: entenda por que e cuidados em uma mudança

Essas quebras de padrões devem ser consideradas quando eles já não dão mais conta do autocuidado, ou apresentam sinais de depressão, perda de habilidades e locomoção, risco de quedas e outras condições que afetem sua qualidade de vida e bem-estar.

"Nesses contextos, as mudanças podem proporcionar maior conforto e segurança aos idosos, se forem feitas de forma a adaptar o ambiente, ou a rotina às suas necessidades e limitações", informa Paulo Camiz, geriatra e professor no Hospital das Clínicas da USP.

Também podem favorecer a sociabilização e a lucidez, se tiverem a oportunidade de conviver com outras pessoas, participar de atividades, sobretudo novas, e se sentirem integrados e valorizados.

Por outro lado, quando a mudança é feita sem planejamento e cuidados e, principalmente, de forma imprevista e sem apoio emocional, são grandes as probabilidades de o idoso, sobretudo se for muito apegado, vir a sofrer estresse, depressão, sensações de ameaça e invalidez, desorientação no caso dos que estão demenciados, entre outros problemas mentais e físicos.

Como preparar o idoso para o novo

É fundamental conversar com o idoso (que deve ter opiniões e sentimentos respeitados e dúvidas esclarecidas) e com pessoas de seu convívio e um médico, para definir a melhor forma de realizar a mudança.