Quais os principais sintomas da covid-19 hoje em dia?

Outro possíveis sintomas da covid-19

Irritabilidade

Confusão

Consciência reduzida (às vezes associada a convulsões)

Ansiedade

Depressão

Distúrbios do sono

Complicações neurológicas mais graves e raras, como AVC, inflamação do cérebro, delírio e danos aos nervos.

Um estudo mostrou que a perda de olfato é menos comum entre quem foi infectado com a variante ômicron do que quem pegou a delta, já a dor de garganta foi mais presente entre pacientes com a ômicron do que com outras variantes. Casos mais graves, que precisaram de hospitalização, também foram menos frequentes entre quem foi infectado com a ômicron.

As complicações que levam à morte podem incluir insuficiência respiratória, síndrome do desconforto respiratório agudo, sepse e choque séptico, tromboembolismo e/ou insuficiência de múltiplos órgãos, incluindo lesão do coração, fígado ou rins. Em raras situações, as crianças podem desenvolver uma síndrome inflamatória grave algumas semanas após a infecção.Estou com sintomas, o que devo fazer

Procure assistência médica se houver sintomas de febre e tosse associado à falta de ar ou dificuldade de respirar e dores no peito devem procurar atendimento médico.

Qualquer unidade do SUS está preparada para receber o paciente e fazer o primeiro atendimento para diagnóstico clínico da doença. Essas unidades seriam as de atendimento primário, ou seja, "porta de entrada" do SUS. São elas: as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), mais conhecidos como "postinhos", as UBSs/AMAs Integradas, no caso de São Paulo, e também as UPAs (Unidade de Pronto Atendimento). Também existem as clínicas da família ou os centros municipais de saúde e, em último caso, os prontos-socorros de hospitais públicos.