Dengue em alta no país: quais são os sintomas da doença e como se prevenir?

Como é a transmissão da dengue?

No Brasil, os vírus da dengue são transmitidos pela fêmea do mosquito. Quando ela pica uma pessoa infectada, ela também é infectada pelos vírus e, a partir daí, as próximas pessoas que ela picará serão também infectadas.

Outra forma de infecção da fêmea do mosquito é hereditária: as fêmeas nascidas da fêmea infectada já nascem com o vírus e com a capacidade de contaminar.

Dá para prevenir?

A prevenção é possível e começa evitando a procriação do seu vetor. O Aedes aegypti é um inseto urbano atraído por reservatórios de água, porque as fêmeas depositam os ovos na superfície da água limpa. Tais recipientes podem ser: