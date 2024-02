Bob Marley teve câncer de pele sem relação com exposição solar; entenda

Bob Marley foi incentivado por médicos a amputador o dedo lesionado, mas ele rejeitou a indicação, pois acreditava que isso atrapalharia sua desenvoltura no palco. Além disso, dizia que a amputação ia contra sua religião, rastafári.

O cantor apenas removeu a unha e fez um enxerto com pele retirada da coxa. Ele continuou com os shows até que passou mal no Central Park, em Nova York. Ao ser levado ao hospital, foi constatado que o câncer tinha se espalhado.

Marley morreu em 11 de maio de 1981, aos 36 anos, devido à propagação do melanoma nos pulmões e no cérebro.

*Com informações de reportagem publicada em 11/01/2018, do Manual MSD e do Instituto Melanoma Brasil