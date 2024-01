Encontrou uma verruga na sua pele? Veja riscos de tentar extrair em casa

Elas são incômodas e aparecem nos mais variados lugares do corpo: axilas, pescoço e até na virilha. As verrugas costumam dar trabalho, por isso muitas pessoas buscam formas de removê-las, especialmente quando crescem em lugares mais aparentes, como o rosto.

Não faltam páginas na internet com dicas caseiras para se livrar dessas protuberâncias. As táticas vão desde o bicarbonato de sódio até o bom e velho vinagre de maçã —o queridinho dos tutoriais "faça você mesmo". As prateleiras das lojas de cosméticos também estão cheias de produtos com essa mesma promessa.

Aos aventureiros de plantão, já vai um alerta: especialistas não indicam extrair verrugas em casa. Isso pode causar diversas infecções. Mas, antes de tentar se livrar delas, é importante entender como agir quando aparecer uma na sua pele.