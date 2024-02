Orgasmos causam o equivalente a uma sinfonia no cérebro; entenda

Dopamina, conhecida como o neurotransmissor do prazer e da felicidade, atinge níveis máximos durante o orgasmo, criando uma sensação de êxtase e recompensa.

Muitas vezes chamada de "hormônio do amor", a oxitocina também é liberada em grandes quantidades, promovendo a ligação emocional e a intimidade entre os parceiros sexuais. É como se o cérebro estivesse programado para fortalecer o vínculo durante esse momento, promovendo maior conexão entre os parceiros.

Durante o orgasmo, o cérebro também secreta serotonina, uma substância relacionada à regulação do humor e ao bem-estar emocional. Isso contribui para uma sensação de satisfação e felicidade, o que nos leva a entender que o orgasmo não é apenas um evento físico, mas também mental.

Um apagão saudável

Nesse contexto, a experiência emocional e fenomenológica do orgasmo tem sido associada à desativação de determinadas áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal, temporal e entorrinal. Isso é interpretado como um aumento da percepção da experiência prazerosa e da sensação de saciedade que acompanha o clímax sensorial.

À luz de todas as pesquisas, talvez não esteja claro se é o cérebro que controla o orgasmo ou se é o contrário. De fato, alguns estudos mostram que muitas áreas são desativadas no exato momento do clímax sexual, sugerindo que o cérebro praticamente ?desliga?, com exceção do tronco cerebral - responsável pela atividade cardiovascular - e do cerebelo - responsável pelo movimento.

O que está comprovado é que o orgasmo pode ter efeitos benéficos para a saúde: alivia o estresse, melhora o humor e fortalece o sistema imune. Além disso, a liberação de endorfinas e outras substâncias químicas pode ter propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, aliviando a dor e promovendo uma sensação geral de bem-estar.

Depois de ler este artigo, tenho certeza de que você concordará com Estelle Reiner e também fará o mesmo que Meg Ryan.