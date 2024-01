Ela esperou 13 anos para fazer cirurgia de redesignação sexual pelo SUS

O nascimento dela me realizou como mãe, mas tive que abrir mão de ser quem eu era. Passei a me cobrar para me tornar o homem e o pai que a sociedade e as famílias tradicionais esperavam.

Imagem: Arquivo pessoal

Isso me martirizava, sofria muito. Fiquei oito anos com essa pessoa, fazia sexo por obrigação, era algo mecânico para mim. Sentia prazer ao me masturbar vendo vídeos de homens. Até tentei me separar algumas vezes, mas não queria ficar longe da minha filha.

Chegou um momento em que não suportei mais me esconder, me reprimir e decidi viver como a mulher que sempre fui. A primeira pessoa com quem conversei foi a minha filha, tinha medo que ela me rejeitasse, mas ela me apoiou e começou a me chamar de mãe naturalmente sem eu pedir.

Algumas pessoas respeitaram a minha decisão, outras não. Meu pai, por exemplo, se recusava a me chamar pelo pronome feminino.

Em 2003, aos 28 anos iniciei a minha transição de gênero, passei a usar blusa, saia, vestido, deixei o cabelo crescer, coloquei megahair, fiz trança. Comecei a tomar hormônios femininos. Mudei meu nome e o sexo no RG.