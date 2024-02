Como é dispositivo implantado no cérebro que trata TOC, já usado no Brasil

Essa programação cirúrgica do trajeto do eletrodo e o alvo é feita por meio de softwares avançados de reconstruções de imagem baseados na ressonância craniana do paciente. O alvo é atingido graças aos cálculos de GPS de coordenadas cartesianas (X, Y, Z), aquela mesma que aprendemos no 2º grau, porém com ajuda de computação gráfica e aparelhos. Wuilker Knoner Campos, neurocirurgião

O neurocirurgião afirma que o tempo médio de cirurgia é cerca de 4 horas. "O paciente entra no centro cirúrgico para colocação de um arco que se fixa no crânio, com sedação e anestesia local. Depois segue para tomografia computadorizada do crânio. Depois da tomografia, puxa-se as imagens do sistema e fazemos a fusão das imagem com a ressonância do paciente", diz.

Para quem é indicado o implante que trata o TOC?

O cirurgião explica que normalmente a indicação vem da equipe de psiquiatria, recomendando casos em que o tratamento clínico medicamentoso, a terapia e a ECT (eletroconvulsoterapia) falham.

O avanço da medicina é essencial, sobretudo para tratar casos mais complicados. De acordo com o psiquiatra Flávio Henrique UFPI, membro do CPAH (Centro de Pesquisa e Análises Heráclito), existem sintomas do transtorno que podem acometer o autocontrole e gerar riscos.

"Pode ser perigoso, uma vez que pessoas com TOC também podem ter pensamentos intrusivos relacionados a temas sexuais, religiosos ou violentos", afirma o psiquiatra.