Dengue, chikungunya, câncer de pele: as vacinas que surgiram em 2023

No começo de março, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou uma nova vacina contra a dengue, a Qdenda. No último dia 21, o imunizante —o segundo registrado no país— foi incorporado ao SUS, com início da vacinação previsto para fevereiro.

A nova terapia traz vantagens em comparação com a anterior, aprovada em 2015. A Qdenga é destinada a um público mais amplo —pessoas de 4 a 60 anos— e pode ser aplicada tanto em quem teve a doença como em quem não teve.

O imunizante protege contra os quatro sorotipos do vírus e é ministrado num esquema de duas doses com intervalo de três meses.

Nonavalente contra HPV

Também em março, uma nova vacina contra o HPV foi lançada no Brasil, por enquanto disponível só na rede privada.

O imunizante que combate o papilomavírus humano é formulado com nove sorotipos, cinco a mais do que o já existente e disponível no SUS.