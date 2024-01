Carnívora, perigosa: como são as caravelas-portuguesas que apareceram em SP

Caso encoste em uma caravela-portuguesa, a primeira coisa a se fazer é lavar a região atingida com a própria água do mar ou com vinagre —isso evitará que os cnidócitos descarreguem mais toxinas e alivia a dor local. Depois, é preciso tentar remover suavemente os tentáculos que permaneceram grudados na pele utilizando alguma proteção nas mãos. Por fim, é aconselhável fazer compressa gelada para amenizar a dor, além de evitar movimentar demais a área afetada.

Táticas "populares" para aliviar queimaduras de águas-vivas, como jogar urina ou aplicar pasta de dente, não são recomendadas. Em um primeiro momento, não é indicado lavar com água doce, nem passar sabão, álcool ou esfregar a região com toalhas, senão, assim você vai liberar mais tentáculos ainda.

Contato com animal morto na areia também pode trazer problemas. Mesmo estando mortos, eles ainda queimam. Então, é preciso evitar o contato com a caravela e também com a areia em que o animal está, porque eles deixam a toxina lá. E saiba que as caravelas têm tentáculos que ficam embaixo da água e são difíceis de visualizar. Então, viu uma caravela? Saia daquele local para evitar acidentes, até porque provavelmente têm outras por ali.

Sintomas comuns após a queimadura. Após o contato, a pele vai ficar vermelha e ter edema. A dor é muito forte e pode durar de 30 minutos até um dia inteiro. É possível apresentar enjoos, náuseas, tonturas e até alterações respiratórias.