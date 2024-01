Atividades físicas ajudam a combater os sintomas da endometriose

Um estudo realizado por médicos da Universidade do Cairo, no Egito, e da Universidade Beirut Arab, no Líbano, mostra que a prática de atividades físicas é uma aliada para reduzir os desconfortos provocados pela endometriose, uma condição caracterizada pelo crescimento do endométrio (tecido que reveste o útero) fora do órgão e em partes da área pélvica, como ovários, trompas, intestino e bexiga.

As 20 participantes do estudo, de 26 e 32 anos, tinham endometriose e realizaram exercícios de força, mobilidade do quadril, alongamento e respiração. As voluntárias fizeram 20 minutos de esteira no final das sessões que duraram de 30 a 60 minutos por dia, três vezes por semana. Os pesquisadores analisaram os quadros após quatro semanas e, novamente, após oitos semanas. Eles observaram uma grande diminuição na dor das mulheres, e também nas alterações posturais da pelve e do quadril causadas pela doença.

Normalmente, o tratamento da endometriose envolve a prescrição de medicamentos e, em casos mais graves, há indicação cirúrgica. O estudo, no entanto, comprova que existem outras formas de combater os sintomas e de melhorar a qualidade de vida. "A atividade física estimula a liberação de endorfinas, um hormônio que tem ação analgésica, ajudando a amenizar as dores provocadas pela enfermidade", explica o ginecologista Sérgio Podgaec, vice-presidente da área de ensino do Hospital Israelita Albert Einstein.