Ex-TV Globo revela abuso sexual na infância: 'Achava que a culpa era minha'

Helga Nemetik, 43, em entrevista à coluna Play do jornal O Globo:

Atriz vai estrear espetáculo "Não conta pra ninguém", sobre um abuso sexual sofrido por ela na infância: "Fui descobrindo que esses gatilhos e traumas [descobertos em terapia] decorriam do abuso que sofri. E eu sempre achei que lidava bem com isso. Achava que a culpa era minha, porque é isso que acontece com as vítimas de abuso. Então, durante toda a minha adolescência e primeira fase adulta, aquilo ficou esquecido e adormecido porque eu achava que a culpa era minha".

Consequências dos abusos vieram após os 35 anos: "O corpo guarda as marcas dos pensamentos e das emoções. Comecei a sofrer ataques de pânico e crises de ansiedade. E aí fui entender com a terapia que isso tudo era consequência do abuso. Então, eu pensei: 'Nunca contei para ninguém. Eu preciso contar'".