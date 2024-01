Nattan pausa carreira para tratar infecção; entenda o que é H. pylori

A transmissão dessa bactéria ocorre ao entrar em contato com fezes, saliva, alimentos e água contaminados. Pode ser transmitida de pessoa para pessoa, principalmente quando as mãos não são lavadas adequadamente após a evacuação ou ao compartilhar objetos pessoais como talheres e copos.

Como é feito o diagnóstico?

Existem diversos meios de se detectar a infecção pela H. pylori. Na maioria das vezes, o diagnóstico é realizado por meio da endoscopia digestiva alta, quando se retiram pequenos fragmentos da parede do estômago para avaliar a presença da bactéria com um microscópio, após o preparo do material. Esse exame é popularmente conhecido como biópsia.

Ainda pela endoscopia, é possível fazer o chamado teste da urease, quando se retira um pequeno fragmento da parede do estômago e se coloca dentro de um pequeno frasco com um líquido transparente, contendo a ureia.

Um terceiro exame é o teste respiratório, que é realizado após a administração oral de um suco de fruta e de um comprimido com ureia marcada com carbono-13, que é uma substância sem cheiro, sem gosto e que não traz riscos à saúde. Trata-se de um exame de maior custo e não é tão acessível.

Exames de fezes e sangue também poderão ser solicitados para verificar a presença da H. pylori no organismo ou anticorpos atuando contra a bactéria.