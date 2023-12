É verdade que café prejudica fertilidade masculina?

Diminuição dos pelos faciais ou corporais;

Espermograma com alteração da quantidade e qualidade dos espermatozoides.

É importante apontar que nem todos os homens com infertilidade apresentam esses sintomas, e alguns podem não ter sinal. Por isso, é importante consultar um médico urologista se você e sua parceira tiverem dificuldade para engravidar. O profissional da saúde poderá fazer exames para avaliar a sua fertilidade e indicar o tratamento mais adequado.

No dia a dia, também dá para tomar algumas atitudes a fim de contribuir com a melhoria da fertilidade masculina. Veja as dicas:

Evite o consumo excessivo de álcool, tabaco, drogas e cafeína;

Mantenha um peso saudável;